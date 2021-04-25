الأعداد السابقة للصحيفة

طرق حماية حساباتك في الخدمات الإلكترونية

منذ ساعة
1854
طرق حماية حساباتك في الخدمات الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):
أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، أنه مع انتشار محاولات المخترقين لسرقة حسابات مستخدمي الخدمات الإلكترونية واستغلالها بطرق غير نظامية، تزداد أهمية حماية حساباتك الخاصة.

وقال المركز، أنه يجب التاكد من صحة الروابط قبل الضغط عليها، فقد يغير المخترق حروف في الرابط لا ينتبه لها المستخدم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم إدخال معلوماتك في أي موقع أو خدمة أو تطبيق قبل التأكد من موثوقيته مهما بدی مشابها للخدمة الأصلية، فضلًا عن عدم مشاركة رمز التحقق والمرتبط برقم الجوال مطلقا.

 

 

الخدمات الإلكترونية
الأمن السيبراني
حماية الحساب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أعطيك المفتاح وجربه ؛ هذه العناصر ٢٧ ٤٥ ٥٥ ٦٣ ٦٧ ٧٧ ٨٧ ٩٥ ٩٩ ١٠٩ ١١٩ عناصر ذهبية
د محمد ماجد بخش
ارحموا كيمياء قوم عزوا بالعلم لا بسواه
د محمد ماجد بخش
أراهن أن الريال بألف ريال ثمرة في المراحل الأولى
د محمد ماجد بخش
باستطاعتنا توظيف كل العناصر في كل اللحظات بكل ما تمتلكها كتلها المغناطيسية وهذا الكلام العجيب الغريب حقيقة علمية خفيت وخبت في مسيرة ١٥٠ عاما...
د محمد ماجد بخش
حدود عرض وتمثيل العناصر في معرض كتلها لا يهم في فاعلية مصادر الطاقة

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 10 دقائق 1248
تحذيرات من الإكثار في تناول الحلويات خلال رمضان
تحذيرات من الإكثار في تناول الحلويات خلال رمضان
منذ 25 دقيقة 1329
بالفيديو.. الشيخ "الفوزان" يوضح سر تفضيل أجر الصيام عن سائر العبادات
بالفيديو.. الشيخ "الفوزان" يوضح سر تفضيل أجر الصيام عن سائر العبادات
منذ 30 دقيقة 1571
وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
منذ 35 دقيقة 1669
مزايدة عامة لإنشاء محطة وقود جديدة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام
مزايدة عامة لإنشاء محطة وقود جديدة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام
منذ 40 دقيقة 1604
إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة وتؤكد وفاة أفراد طاقمها
إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة وتؤكد وفاة أفراد طاقمها
منذ ساعة 1942
براءة نهى العمروسي من سب طليق ابنتها المتهم بقضية "فتاة فيرمونت"
براءة نهى العمروسي من سب طليق ابنتها المتهم بقضية "فتاة فيرمونت"
منذ ساعة 734
طرق حماية حساباتك في الخدمات الإلكترونية
طرق حماية حساباتك في الخدمات الإلكترونية
منذ ساعة 1855
بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم صيام مريض السكر بكافة أحواله
بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم صيام مريض السكر بكافة أحواله
منذ ساعة 1699
بالفيديو.. الكشف عن أجور فنانات الكويت بينهن إلهام الفضالة
بالفيديو.. الكشف عن أجور فنانات الكويت بينهن إلهام الفضالة
منذ ساعة 1410