طرق حماية حساباتك في الخدمات الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):
أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، أنه مع انتشار محاولات المخترقين لسرقة حسابات مستخدمي الخدمات الإلكترونية واستغلالها بطرق غير نظامية، تزداد أهمية حماية حساباتك الخاصة.
وقال المركز، أنه يجب التاكد من صحة الروابط قبل الضغط عليها، فقد يغير المخترق حروف في الرابط لا ينتبه لها المستخدم.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم إدخال معلوماتك في أي موقع أو خدمة أو تطبيق قبل التأكد من موثوقيته مهما بدی مشابها للخدمة الأصلية، فضلًا عن عدم مشاركة رمز التحقق والمرتبط برقم الجوال مطلقا.