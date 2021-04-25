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الأمن البيئي يوقف 32 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ 36 دقيقة
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الأمن البيئي يوقف 32 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (32) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و(12) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (1339) رأسًا من الإبل و(1050) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
كبير اسيا الله معاك
ابو عمار
فعلا معاك حق يا بدور
الملل
صار تصاريحه تخوف
kkkk
كبير اسيا سوف يرجع لصداره باذن الله الي حصل كبوة جواد
faeiz1122
يالسومه واللي فرحانين بفوز الأهلي ترى ماتغير شي الفريق اللي فزتوا عليه فريق ضعيف فنياً يعني فوزكم ماهو مقياس

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