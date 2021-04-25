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الزعاق: هلال أول الشهر وأخره لايُرى في نفس اليوم.. وهذا موعد رؤيته

منذ 26 دقيقة
1566
الزعاق: هلال أول الشهر وأخره لايُرى في نفس اليوم.. وهذا موعد رؤيته

علي القحطاني (صدى):
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائيةالدكتور خالد الزعاق أن الهلال هو الجزء المضاء من جرم القمر، والضوء لايتخلق الا اذا انتقل القمر من جهة الشمس الغربية التابعة للشهر المنصرم إلى جهة الشمس الشرقية التابعة للشهر الجديد

وقال الزعاق "هلال أول الشهر يرى بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية ويسمى الهلال الجديد"، وهلال أخر الشهر يرى قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية ويسمى الهلال القديم ٠.

وأضاف ان هلال أول الشهر وأخر الشهر لايرى في نفس اليوم، فإذا كان الشهر ثلاثين يوم فإنه يستتر ليلتين، وإذا الشهر كان ٢٩ يوم فإنه بستتر لليلة واحدة.

خالد الزعاق
هلال أول الشهر
الهلال الجديد

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
كبير اسيا الله معاك
ابو عمار
فعلا معاك حق يا بدور
الملل
صار تصاريحه تخوف
kkkk
كبير اسيا سوف يرجع لصداره باذن الله الي حصل كبوة جواد
faeiz1122
يالسومه واللي فرحانين بفوز الأهلي ترى ماتغير شي الفريق اللي فزتوا عليه فريق ضعيف فنياً يعني فوزكم ماهو مقياس

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