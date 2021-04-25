بالفيديو.. جولة داخل قناة القرآن الكريم تكشف طبيعة العمل واستوديوهات البث

علي القحطاني (صدى):
كشفت جولة داخل قناة القرآن الكريم طبيعة العمل داخل القناة التي ارتبطت بوجدان المسلمين ونقلت إليهم التلاوات العذبة من مختلف أرجاء الحرم المكي .
وأظهر تقرير مصور لوزارة الإعلام ورديات العمل داخل قناة القرآن الكريم وهي مقسمة إلى 4 دوريات يديرها 80 مواطن بحيث تعمل على مدار 24 ساعة .
وأكد مدير استوديو القناة إبراهيم صهيل أن هناك 40 كاميرا مرتبطة بالأستوديو وأنه تم بث 100 ألف ساعة للقرآن الكريم منذ إنشائها عام 1430 هـ ، وتبث لمختلف القراء كأئمة الحرم والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد .