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بالفيديو.. جولة داخل قناة القرآن الكريم تكشف طبيعة العمل واستوديوهات البث

منذ ساعة
2085
بالفيديو.. جولة داخل قناة القرآن الكريم تكشف طبيعة العمل واستوديوهات البث

علي القحطاني (صدى):
كشفت جولة داخل قناة القرآن الكريم طبيعة العمل داخل القناة التي ارتبطت بوجدان المسلمين ونقلت إليهم التلاوات العذبة من مختلف أرجاء الحرم المكي .

وأظهر تقرير مصور لوزارة الإعلام ورديات العمل داخل قناة القرآن الكريم وهي مقسمة إلى 4 دوريات يديرها 80 مواطن بحيث تعمل على مدار 24 ساعة .

وأكد مدير استوديو القناة إبراهيم صهيل أن هناك 40 كاميرا مرتبطة بالأستوديو وأنه تم بث 100 ألف ساعة للقرآن الكريم منذ إنشائها عام 1430 هـ ، وتبث لمختلف القراء كأئمة الحرم والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد .

عبد الباسط عبد الصمد
قناة القرآن الكريم
الشيخ المنشاوي

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
كبير اسيا الله معاك
ابو عمار
فعلا معاك حق يا بدور
الملل
صار تصاريحه تخوف
kkkk
كبير اسيا سوف يرجع لصداره باذن الله الي حصل كبوة جواد
faeiz1122
يالسومه واللي فرحانين بفوز الأهلي ترى ماتغير شي الفريق اللي فزتوا عليه فريق ضعيف فنياً يعني فوزكم ماهو مقياس

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