تحديد سعر بيع نادي مانشستر يونايتد بعد احتجاجات الجماهير

وكالات (صدى):
فرضت جماهير مانشستر يونايتد كلمتها على عائلة "الجلازرز" المالكة للنادي، من أجل مغادرة الفريق الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي.
وتجمعت جماهير مانشستر يونايتد أمس السبت، أمام ملعب أولد ترافورد، حيث قامت بإشعال عدد من الألعاب النارية وحمل لافتات للمطالبة برحيل عائلة الجلازرز عن النادي.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عائلة الجلازرز، قررت مغادرة مانشستر يونايتد بالفعل، مشيرة إلى أن العائلة الأمريكية، قررت عرض مانشستر يونايتد للبيع مقابل 4 مليارات جنية إسترليني، لأي مستثمر مستعد لدفع قيمة النادي.
جاء قرار عرض مانشستر يونايتد للبيع، في ظل تداعيات تهديدات الحكومة البريطانية لإدارات الأندية التي قررت المشاركة بدوري السوبر الأوروبي سحب الملكية منها وتحويلها للمشجعين.