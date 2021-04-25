ضبط شحنة مواد متفجرة على متن 4 سيارات قبل وصولها للحوثيين

فهمي محمد (صدى):
ضبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء أمس السبت، شحنة مواد مهربة تُستخدم لتصنيع العبوات الناسفة عندما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة نقلا عن مصدر أمني إن دورية أمنية تابعة لـ "لواء باب المندب" تمكنت من ضبط الشحنة التي كانت على متن أربع سيارات في شعاب أودية الخامري بالقرب من منطقة السقيا، وذلك بعد عملية أمنية واستخباراتية ناجحة.
وأشار إلى أنه تم إحالة السيارات والمواد التي على متنها وسائقيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.