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ضبط شحنة مواد متفجرة على متن 4 سيارات قبل وصولها للحوثيين

منذ 19 دقيقة
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ضبط شحنة مواد متفجرة على متن 4 سيارات قبل وصولها للحوثيين

فهمي محمد (صدى):
ضبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء أمس السبت، شحنة مواد مهربة تُستخدم لتصنيع العبوات الناسفة عندما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة نقلا عن مصدر أمني إن دورية أمنية تابعة لـ "لواء باب المندب" تمكنت من ضبط الشحنة التي كانت على متن أربع سيارات في شعاب أودية الخامري بالقرب من منطقة السقيا، وذلك بعد عملية أمنية واستخباراتية ناجحة.

وأشار إلى أنه تم إحالة السيارات والمواد التي على متنها وسائقيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحوثيين
القوات المشتركة
شحنة مواد متفجرة

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
سبحان من سبح الرعد بحمده والملايكة من َ خيفته.. للحذر من الصواعق تجنب الأماكن العالية والمكشَوفة وتجنب ملامسة الحديد وحاول لا تبتل يالما..احم نفسك...
حامد
كلام كثير بس عل الارض لاتجد شئ
CR7
اقسم بالله انه يرفع الضفط مادري وش اللي مخليهم يسمونه ملك التوقعات وهو ماعنده ماعند جدتي
كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يوفقه ... الاجتهاد يجني ثمره صاحبه
كجمغلو
لاحــــــــــــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــــــــوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــم .... ان شاء الله انه سلم

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