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مؤسسة التدريب التقني تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها

منذ ساعتين
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مؤسسة التدريب التقني تعلن عن 27 ألف مقعد تدريبي لمنسوبيها

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية عن 27 ألف مقعد تدريبي موزعةً على 360 برنامجاً تدريبياً لمنسوبيها في إطار تحقيق أهداف خطة المؤسسة الاستراتيجية، والمقرر تنفيذ البرامج خلال الأسابيع المخصصة لفترة البرامج المساندة بشهر شوال للعام 1442هـ.

وركزت الخطة التدريبية على عدة مهارات تخصصية منها تطبيقات الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والطاقة المتجددة والمهارات الاساسية المرتبطة بالعملية التدريبية، كما حرصت على تضمين مهارات جميع موظفيها سواءً على كادر أعضاء هيئة التدريب أو الكادر الإداري والفني، معتمدةً أسلوب التدريب -عن بُعد- في برامجها التدريبية لهذا العام مما يسهم في تزويد الموظفين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء أعمالهم بفاعلية وكفاءة وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمستفيدين من منسوبي المؤسسة أو من خارجها.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتزم تنفيذ لقاء افتراضي مصاحب لفترة البرامج المساندة سيناقش فيه عدد من المواضيع التي ستثري الجانب المعرفي فيما يتعلق بتطوير إجراءات العملية التدريبية وتسليط الضوء على المتغيرات المؤثرة على التدريب وكيفية التعامل معها بالتعاون مع عدد من المتخصصين في هذا المجال.

المؤسسة العامة للتدريب التقني
برنامج تدريبي
الإدارة العامة للموارد البشرية” .

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
كبير اسيا الله معاك
ابو عمار
فعلا معاك حق يا بدور
الملل
صار تصاريحه تخوف
kkkk
كبير اسيا سوف يرجع لصداره باذن الله الي حصل كبوة جواد
faeiz1122
يالسومه واللي فرحانين بفوز الأهلي ترى ماتغير شي الفريق اللي فزتوا عليه فريق ضعيف فنياً يعني فوزكم ماهو مقياس

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