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فتح باب القبول للوظائف العسكرية بالقوات المسلحة

منذ ساعة
2229
فتح باب القبول للوظائف العسكرية بالقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بـ القوات المسلحة فتح باب القبول للوظائف العسكرية رجال ونساء .

وأكدت أن الوظائف العسكرية الشاغرة في " القوات البرية الملكية ، القوات الجوية الملكية ، القوات البحرية الملكية ، قوات الدفاع الجوي الملكي ، الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية .

الشروط :

1-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .

4-أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .

5- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

7- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

8- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .

9- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية .

10- أن يتناسب طول المتقدم لوظائف القوات المسلحة مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، ولياقة طبية.

11- اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بـ القوات المسلحة .

التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .

وظائف
القوات المسلحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
سبحان من سبح الرعد بحمده والملايكة من َ خيفته.. للحذر من الصواعق تجنب الأماكن العالية والمكشَوفة وتجنب ملامسة الحديد وحاول لا تبتل يالما..احم نفسك...
حامد
كلام كثير بس عل الارض لاتجد شئ
CR7
اقسم بالله انه يرفع الضفط مادري وش اللي مخليهم يسمونه ملك التوقعات وهو ماعنده ماعند جدتي
كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يوفقه ... الاجتهاد يجني ثمره صاحبه
كجمغلو
لاحــــــــــــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــــــــوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــم .... ان شاء الله انه سلم

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