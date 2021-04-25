فتح باب القبول للوظائف العسكرية بالقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بـ القوات المسلحة فتح باب القبول للوظائف العسكرية رجال ونساء .
وأكدت أن الوظائف العسكرية الشاغرة في " القوات البرية الملكية ، القوات الجوية الملكية ، القوات البحرية الملكية ، قوات الدفاع الجوي الملكي ، الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية .
الشروط :
1-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
3- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .
4-أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .
5- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
7- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
8- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .
9- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية .
10- أن يتناسب طول المتقدم لوظائف القوات المسلحة مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، ولياقة طبية.
11- اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بـ القوات المسلحة .
التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .