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"هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل

منذ 27 دقيقة
1485
"هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " مزايا خدمة الإرشاد المهني عن بعد عبر منصة سُبل لتطوير المهارات وهي على النحو التالي :

- توفر خدمة جلسات التطوير والإرشاد المهني لكافة شرائح المستفيدين " طلاب المدارس ، طلاب الجامعات ، الباحثين عن عمل ، الموظفين .

- رفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين وربطها بجميع التخصصات والمهن ومساراتها واحتياجات سوق العمل .

- رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني لشرائح المستفيدين .

ويمكن التسجيل عبر منصة سُبل على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

هدف
سبل
الإرشاد المهني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ساميو
بدت لعبه كره الطائره لاجديد 😁
مطر الاسود
على قدر اهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم واثابكم ربي خيرا على ما تقومون به من اعمال جليلة بعدد ما خط...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
نور الله دربكم طاقم التمريض في المستشفى وجزاكم خير الجزاء نضير ما تقومون به من عمل جليل وندعو الله للمرضى بالشفاء والعافية وان يعوضهم...

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