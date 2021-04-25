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وزير المالية: خطة إصلاح الطاقة ستوفر 200 مليار دولار

منذ ساعة
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وزير المالية: خطة إصلاح الطاقة ستوفر 200 مليار دولار

الرياض (صدى):
كشف وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح مجمد الجدعان: "إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل.. هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار" .

وأضاف الجدعان: "بدلا من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولارا ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعليا ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة".

وتابع وزير المالية:" من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي".

وزير المالية
الطاقة
استثمارات
محمد الجدعان

التعليقات

حامد
حامد عدد التعليقات : 1
منذ 22 دقيقة
كلام كثير بس عل الارض لاتجد شئ

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
سبحان من سبح الرعد بحمده والملايكة من َ خيفته.. للحذر من الصواعق تجنب الأماكن العالية والمكشَوفة وتجنب ملامسة الحديد وحاول لا تبتل يالما..احم نفسك...
حامد
كلام كثير بس عل الارض لاتجد شئ
CR7
اقسم بالله انه يرفع الضفط مادري وش اللي مخليهم يسمونه ملك التوقعات وهو ماعنده ماعند جدتي
كجمغلو
ما شاء الله تبارك الله ... الله يوفقه ... الاجتهاد يجني ثمره صاحبه
كجمغلو
لاحــــــــــــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــــــــوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــم .... ان شاء الله انه سلم

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