الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس هيئة الأركان اليمني: العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين مستمرة

منذ ساعتين
2305
رئيس هيئة الأركان اليمني: العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين مستمرة

فهمي محمد (صدى):
تفقد رئيس هيئة الأركان اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز, يرافقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني منصور ثوابه, أوضاع مقاتلي الجيش اليمني في جبهات قتال تابعة للمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ", تأكيد رئيس هيئة الأركان اليمني على استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال حتى دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من كل شبر في اليمن ,مضيفاً أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع طهران التوسّعية في المنطقة.

الحوثيين
الجيش اليمني
العمليات العسكرية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ساميو
بدت لعبه كره الطائره لاجديد 😁
مطر الاسود
على قدر اهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم واثابكم ربي خيرا على ما تقومون به من اعمال جليلة بعدد ما خط...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
نور الله دربكم طاقم التمريض في المستشفى وجزاكم خير الجزاء نضير ما تقومون به من عمل جليل وندعو الله للمرضى بالشفاء والعافية وان يعوضهم...

أخر الأخبار

"هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل
"هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل
منذ 27 دقيقة 1485
بالفيديو.. قصة مواطن حصل على دبلوم في النجارة والديكور للعمل في مهنة الحدادة
بالفيديو.. قصة مواطن حصل على دبلوم في النجارة والديكور للعمل في مهنة الحدادة
منذ 37 دقيقة 1705
رجل يلقي ماء مغلي على زوجته إنتقاماً منها
رجل يلقي ماء مغلي على زوجته إنتقاماً منها
منذ 42 دقيقة 654
"مؤسسة البريد" توفر منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
"مؤسسة البريد" توفر منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
منذ 57 دقيقة 1605
توضيح من "الصحة" حول تغيير الحالة الصحية في توكلنا
توضيح من "الصحة" حول تغيير الحالة الصحية في توكلنا
منذ ساعة 2092
أبطال الحد الجنوبي في صورة تؤسر القلوب
أبطال الحد الجنوبي في صورة تؤسر القلوب
منذ ساعة 1287
تأثير الصيام على الجهاز العصبي
تأثير الصيام على الجهاز العصبي
منذ ساعة 1370
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1771
تعرف على أسعار الذهب في المملكة
تعرف على أسعار الذهب في المملكة
منذ ساعة 2427
ماهي مخاوف خالد القحطاني من مدرب الهلال
ماهي مخاوف خالد القحطاني من مدرب الهلال
منذ ساعة 419