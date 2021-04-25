الأعداد السابقة للصحيفة

"مؤسسة البريد" توفر منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة

منذ 57 دقيقة
1603
"مؤسسة البريد" توفر منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض (صدى):
أكد عبدالله الجالي، المشرف العام على الشؤون التجارية بالبريد السعودي، إن البريد السعودي يسعى لأن يكون الذراع اللوجستية للتجارة في المملكة والرقمنة الحكومية.

وقال الجالي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية، أن البريد السعودي يمر عبر رحلة تحول كبيرة تستلزم إعادة تشكيل الصناعة البريدية واللوجستية، ومواكبة التغير في توجهات العملاء والتركيز على مستوى خدمتهم، مبينا أن البريد قام بتطوير استراتيجية تشغيلية للتأكد من تواؤم وتكامل تصميم الشبكة لدعم طموحات رؤية 2030، مضيفاً أن البريد يقدم خدماته لقطاع الأعمال عبر منصة إلكترونية صممت لتقديم الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف إن المنصة تمكن المنشآت من شحن الطرود بسهولة وبأسعار تنافسية مع توفير خدمة تتبع كامل للشحنات وتاريخ الإرساليات، إضافة إلى تقديم الحلول الرقمية، مما يجعلها منصة تجارية كبيرة لخدمات البريد المستقبلية.

ولفت إلى عدد من الفرص الاستثمارية الرئيسية المخطط لها في عدد من المجالات والتي تتمثل في إنشاء مراكز فرز ومعالجة متقدمة وتجديد شبكات النقل والتشغيل وإعادة تصميم شبكة التجزئة وعرض خدمات رقمية ولوجستية جديدة وتحسين تجربة العملاء.

البريد السعودي
المنشآت الصغيرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ساميو
بدت لعبه كره الطائره لاجديد 😁
مطر الاسود
على قدر اهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم واثابكم ربي خيرا على ما تقومون به من اعمال جليلة بعدد ما خط...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
نور الله دربكم طاقم التمريض في المستشفى وجزاكم خير الجزاء نضير ما تقومون به من عمل جليل وندعو الله للمرضى بالشفاء والعافية وان يعوضهم...

أخر الأخبار

"هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل
"هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل
منذ 27 دقيقة 1485
بالفيديو.. قصة مواطن حصل على دبلوم في النجارة والديكور للعمل في مهنة الحدادة
بالفيديو.. قصة مواطن حصل على دبلوم في النجارة والديكور للعمل في مهنة الحدادة
منذ 37 دقيقة 1705
رجل يلقي ماء مغلي على زوجته إنتقاماً منها
رجل يلقي ماء مغلي على زوجته إنتقاماً منها
منذ 42 دقيقة 654
"مؤسسة البريد" توفر منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
"مؤسسة البريد" توفر منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
منذ 57 دقيقة 1605
توضيح من "الصحة" حول تغيير الحالة الصحية في توكلنا
توضيح من "الصحة" حول تغيير الحالة الصحية في توكلنا
منذ ساعة 2092
أبطال الحد الجنوبي في صورة تؤسر القلوب
أبطال الحد الجنوبي في صورة تؤسر القلوب
منذ ساعة 1287
تأثير الصيام على الجهاز العصبي
تأثير الصيام على الجهاز العصبي
منذ ساعة 1370
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1768
تعرف على أسعار الذهب في المملكة
تعرف على أسعار الذهب في المملكة
منذ ساعة 2424
ماهي مخاوف خالد القحطاني من مدرب الهلال
ماهي مخاوف خالد القحطاني من مدرب الهلال
منذ ساعة 419