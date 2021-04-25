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أبطال الحد الجنوبي في صورة تؤسر القلوب
منذ ساعة
1283
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ساميو
بدت لعبه كره الطائره لاجديد 😁
مطر الاسود
على قدر اهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم واثابكم ربي خيرا على ما تقومون به من اعمال جليلة بعدد ما خط...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
نور الله دربكم طاقم التمريض في المستشفى وجزاكم خير الجزاء نضير ما تقومون به من عمل جليل وندعو الله للمرضى بالشفاء والعافية وان يعوضهم...
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