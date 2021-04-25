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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
1764
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في الرياض ، والأحساء ، وجدة ، والدمام وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مسؤول شؤون طلاب ثاني " جدة " : دبلوم في " التربية ، الإدارة المدرسية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن عامين .

2- مدير عام إدارة الأمن والسلامة " الرياض" : ماجيستير أو بكالوريوس في إدرة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب إداري .

3- مساعد مجتمع الإسكان "الأحساء " : الثانوية ، خبرة لا تقل عن سنة .

4- استشاري أبحاث "الرياض" : ماجيستير ويفضل دكتوراه في لعلوم الصحية ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات .

5- مساعد بحث أول " الرياض" : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " الإدارة الصحية ، الصحة العامة ، علم الأحياء " أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

6- محلل معلومات القوى العاملة "الرياض" : بكالوريوس في "نظم المعلومات الإدارية ، إدارة الأعمال ، الموارد البشرية ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات .

7- مساعد إداري ثالث "جدة" : دبلوم وخبرة لا تقل عن سنة .

8- داعم فني أول بجدة : دبلوم في الدعم الفني وخبرة لا تقل عن 3 سنوات .

9- محلل برامج "جدة " : بكالوريوس في علوم الحاسب ، نظم المعلومات أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

10- مساعد أمين المكتبة "الدمام " : دبلوم في علوم المكتبات وخبرة لا تقل عن سنة .

11- تقني طبي ثاني الرياض ، بكالوريوس في التكنولوجيا الطبية مع خبرة لا تقل عن سنتين .

التقديم : هنا

جامعة الملك سعود
وظائف شاغرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ساميو
بدت لعبه كره الطائره لاجديد 😁
مطر الاسود
على قدر اهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم واثابكم ربي خيرا على ما تقومون به من اعمال جليلة بعدد ما خط...
النشمي
طيب
النشمي
طيب
مطر الاسود
نور الله دربكم طاقم التمريض في المستشفى وجزاكم خير الجزاء نضير ما تقومون به من عمل جليل وندعو الله للمرضى بالشفاء والعافية وان يعوضهم...

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