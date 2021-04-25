جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في الرياض ، والأحساء ، وجدة ، والدمام وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مسؤول شؤون طلاب ثاني " جدة " : دبلوم في " التربية ، الإدارة المدرسية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن عامين .
2- مدير عام إدارة الأمن والسلامة " الرياض" : ماجيستير أو بكالوريوس في إدرة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب إداري .
3- مساعد مجتمع الإسكان "الأحساء " : الثانوية ، خبرة لا تقل عن سنة .
4- استشاري أبحاث "الرياض" : ماجيستير ويفضل دكتوراه في لعلوم الصحية ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات .
5- مساعد بحث أول " الرياض" : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " الإدارة الصحية ، الصحة العامة ، علم الأحياء " أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
6- محلل معلومات القوى العاملة "الرياض" : بكالوريوس في "نظم المعلومات الإدارية ، إدارة الأعمال ، الموارد البشرية ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات .
7- مساعد إداري ثالث "جدة" : دبلوم وخبرة لا تقل عن سنة .
8- داعم فني أول بجدة : دبلوم في الدعم الفني وخبرة لا تقل عن 3 سنوات .
9- محلل برامج "جدة " : بكالوريوس في علوم الحاسب ، نظم المعلومات أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
10- مساعد أمين المكتبة "الدمام " : دبلوم في علوم المكتبات وخبرة لا تقل عن سنة .
11- تقني طبي ثاني الرياض ، بكالوريوس في التكنولوجيا الطبية مع خبرة لا تقل عن سنتين .
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