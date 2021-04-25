الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. انقلاب سيارة واحتراقها في حادث مروع بالظهران

منذ 26 دقيقة
1626
شاهد.. انقلاب سيارة واحتراقها في حادث مروع بالظهران

الدمام (صدى):
أظهر مقطع فيديو حادث مروع ، حيث انقلبت سيارة جيب في أحد الطرق العامة واحترقت بالكامل في الظهران.

وبين الفيديو لحظة انحراف السيارة عن السير وانقلابها بشكل مروع، ثم اشتعلت النيران في أرجائها ، في حين كانت تسير السيارات بجانبها بحذر.

وقد نشر الفيديو شخص يدعى إياد الحمود وأرفقه بتعليق قائلا:"اليوم كنت مار من طريق الحرمين بالظهران وصار حادث لراعي جيب كان حاط فلشر من البداية (يمكن نوبة سكر) وضرب في مفرق المخرج".

وأضاف: " بعد دقائق مر أحد معارفي وكانت السيارة تحترق بالكامل، يقول لي الرجل سلم ولله الحمد"

انقلاب سيارة
حادث مروع الظهران

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
الحمدلله مالك لواء
مضاد الكذب
هههههههههههههه واضح انهم يقرووون هههههههههه . . . أستغفر الله ، حتى في رمضان نكذب ونزور ، المشكله انا نكذب على مسلمين . ....
ابو كنان ٦٦
كفو يا خادم الحرمين هذي الدول التي تستاهل المساعدات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يحفظ ارض الوطن من كيد الكائدين

أخر الأخبار

ماهي مخاوف خالد القحطاني من مدرب الهلال
ماهي مخاوف خالد القحطاني من مدرب الهلال
منذ 7 دقائق 144
عبدالله الواكد : لهذا السبب خرجت من نادي الشباب إعارة للأهلي
عبدالله الواكد : لهذا السبب خرجت من نادي الشباب إعارة للأهلي
منذ 10 دقائق 165
الإطاحة برجل قتل طبيب انتقاماً للشرف
الإطاحة برجل قتل طبيب انتقاماً للشرف
منذ 16 دقيقة 364
شاهد.. انقلاب سيارة واحتراقها في حادث مروع بالظهران
شاهد.. انقلاب سيارة واحتراقها في حادث مروع بالظهران
منذ 26 دقيقة 1631
نصائح مهمة من المرور لضمان القيادة الآمنة ليلاً
نصائح مهمة من المرور لضمان القيادة الآمنة ليلاً
منذ 45 دقيقة 1594
شركة أرامكو السعودية للتجارة تعلن توفر وظائف شاغرة بالظهران
شركة أرامكو السعودية للتجارة تعلن توفر وظائف شاغرة بالظهران
منذ 55 دقيقة 1729
مشروبات نتناولها تضر بصحة الكبد
مشروبات نتناولها تضر بصحة الكبد
منذ ساعة 2055
"الأمن العام" یستعرض وقائع تم القبض على مرتكبيها أبرزها ضبط مواطن متهم بالقتل
"الأمن العام" یستعرض وقائع تم القبض على مرتكبيها أبرزها ضبط مواطن متهم بالقتل
منذ ساعة 1942
بدور البراهيم ترد على الإنتقادات حول سماعها أغاني في رمضان: "مفاتيح الجنة مش بإيدكم "
بدور البراهيم ترد على الإنتقادات حول سماعها أغاني في رمضان: "مفاتيح الجنة مش بإيدكم "
منذ ساعة 791
أجواء رمضان في العلا تخطف الأنظار
أجواء رمضان في العلا تخطف الأنظار
منذ ساعة 724