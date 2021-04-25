شاهد.. انقلاب سيارة واحتراقها في حادث مروع بالظهران

الدمام (صدى):
أظهر مقطع فيديو حادث مروع ، حيث انقلبت سيارة جيب في أحد الطرق العامة واحترقت بالكامل في الظهران.
وبين الفيديو لحظة انحراف السيارة عن السير وانقلابها بشكل مروع، ثم اشتعلت النيران في أرجائها ، في حين كانت تسير السيارات بجانبها بحذر.
وقد نشر الفيديو شخص يدعى إياد الحمود وأرفقه بتعليق قائلا:"اليوم كنت مار من طريق الحرمين بالظهران وصار حادث لراعي جيب كان حاط فلشر من البداية (يمكن نوبة سكر) وضرب في مفرق المخرج".
وأضاف: " بعد دقائق مر أحد معارفي وكانت السيارة تحترق بالكامل، يقول لي الرجل سلم ولله الحمد"