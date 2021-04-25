شركة أرامكو السعودية للتجارة تعلن توفر وظائف شاغرة بالظهران

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة أرامكو السعودية للتجارة عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة، للعمل بمدينة الظهران.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة مُحلل التخطيط والأداء واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، تقنية المعلومات، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها، ويكون لدين خبرة لا تقل عن سنة في إدارة الأعمال أو التخطيط أو قياس الأداء.
كما أتاحت وظيفة أخصائي المحاسبة، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات في المحاسبة والتمويل مع 5 سنوات على الأقل في إعداد التقارير المالية.
وأضافت أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي:
1- مُحلل التخطيط والأداء:
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2- أخصائي المحاسبة:
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