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"الأمن العام" یستعرض وقائع تم القبض على مرتكبيها أبرزها ضبط مواطن متهم بالقتل

منذ ساعة
1940
"الأمن العام" یستعرض وقائع تم القبض على مرتكبيها أبرزها ضبط مواطن متهم بالقتل

الرياض (صدى):
استعرض الأمن العام، عملیات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وتضمنت العملیات التي استعرضها الأمن العام ضبط 7 مُقيمين من الجنسية البنجلاديشية تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم؛ حيث تم العثور بحوزتهم على أكثر من 49 ألف شريحة اتصال.

كما تمكن الأمن العام من ضبط مواطن من أرباب السوابق قام بجريمة قتـل مواطن آخر؛ نتيجة خلاف بينهما، و القبض على مواطن ومُقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجلي أمن، والدخول إلى مساكن العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وضبط مُقيمين من الجنسية الإثيوبية امتهنا ترويج المخدرات والمسكر، بعدما عثر بحوزتهما على 21 قطعة حشيش، ومواد مخدرة أخرى، و القبض على مواطنين ووافدين من الجنسية اليمنية تورطوا بالاعتـداء على سائقي الأجرة بعد طلب إيصالهم؛ حيث تم الاعتـداء عليهم بالضـرب والخنـق وسلب ما بحوزتهم، و الإطاحة بمواطن ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجال أمن، وسلب العمالة الوافدة.

جرائم
الأمن العام
القتل

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
الحمدلله مالك لواء
مضاد الكذب
هههههههههههههه واضح انهم يقرووون هههههههههه . . . أستغفر الله ، حتى في رمضان نكذب ونزور ، المشكله انا نكذب على مسلمين . ....
ابو كنان ٦٦
كفو يا خادم الحرمين هذي الدول التي تستاهل المساعدات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يحفظ ارض الوطن من كيد الكائدين

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