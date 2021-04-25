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أجواء رمضان في العلا تخطف الأنظار
منذ 11 دقيقة
220
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التعليقات
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أحدث التعليقات
مضاد الكذب
هههههههههههههه واضح انهم يقرووون هههههههههه . . . أستغفر الله ، حتى في رمضان نكذب ونزور ، المشكله انا نكذب على مسلمين . ....
ابو كنان ٦٦
كفو يا خادم الحرمين هذي الدول التي تستاهل المساعدات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يحفظ ارض الوطن من كيد الكائدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمهم
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