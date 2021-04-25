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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 59 دقيقة
1519
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من ( متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذاك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

مضاد الكذب
هههههههههههههه واضح انهم يقرووون هههههههههه . . . أستغفر الله ، حتى في رمضان نكذب ونزور ، المشكله انا نكذب على مسلمين . ....
ابو كنان ٦٦
كفو يا خادم الحرمين هذي الدول التي تستاهل المساعدات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يحفظ ارض الوطن من كيد الكائدين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمهم

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