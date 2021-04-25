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الصبحان: لو كنت مدربًا للهلال سأستغنى عن الأجانب واخصم راتب اللي يزيد وزنه

منذ ساعة
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الصبحان: لو كنت مدربًا للهلال سأستغنى عن الأجانب واخصم راتب اللي يزيد وزنه

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، عن الإجراءات التي كان سيتخذها حال كان مدربا لفريق الهلال.

وأوضح الصبحان أنه لو كان مدربا للهلال لتم الاستغناء عن كل الأجانب ما عدا كاريلو، ولقام بتنسيق ٩٥٪ من اللاعبيين ممن تجاوزوا ٢٨ سنة.

وأشار أيضًا إلى أنه كان سيأمر بإغلاق جميع حسابات اللاعبين في كل برامج التواصل الاجتماعي، وإذا أراد لاعب السهر يستأذن.

وأضاف إلى أنه كان سيتم قياس وزن اللاعبين كل أسبوع، وكل زيادة كيلو خصم ٥٠٪ من الراتب -على حد قوله-.

يذكر أن الهلال خسر أمام نادي استقلال دوشنبه 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الهلال
ملك التوقعات
الصبحان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8902
منذ 49 دقيقة
إنفعال مكلف ومرهق في وقت يحتاج إلى الهدوء والتركيز والتفكير مما يشكل ضغط على أعصاب الجماهير
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3684
منذ 32 دقيقة
نوى لهم بيقفل ناديهم 😂... تتريقتوا على الاهلي بانه انهزم ٥ من استقلال ايران وماخليتوا شيء على السومة والعويس وشرشحتونا بالفضائيات مع الطبال وابومكياج اجل تلومون الاهلي والهيئة جردته من لاعبينه سوزا وبلايلي وجانيني وعيت تعطي رواتب لهم وبعدها يجلس الاهلي بالدوري يلعب ب ٣ محترفين ومرات ب لاعبين اثنين واحيانا ب ٤ محترفين وتهاجمونه وتتريقون عليه و٧ شهور او اكثر لاعبينه بدون رواتب . خافوا ربكم لاعبينكم يستامون رواتبهم ماعدا شهرين او ٣ اشهر مع هالشهر واجانب بمئات الملايين واخرتها تنسحطون باربعه. قلنا كلنا نيله وحده وطن واحد خلاص اذا انهزمنا بخمسه ترانا انهزمنا من فريق الاستقلال وهو اقوى اندية ايران او من اقواها . الله يصلح الحال . عموما اتمنى لاندية الوطن كلها التاهل والفوز اهلي ونصر وهلال او رتبوها كلن على حسب ناديهاذا لسا متعنصرين ✋
خالد
خالد عدد التعليقات : 59
منذ 29 دقيقة
هذا اللي انت فالح فيه لا تعودها تتوقع نتيجة أي مباراة

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
*** السلطه ***
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انتم مخلين الدرعا ترعى ومن امن العقوبة أساء الأدب لبنان لعبت بعداد عمرها مع السعوديه انتبهوا لأنفسكم لبنان وسوريا وفلسطين خونه وغدارين مالهم امان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انت يالبرص هيه الخلاء هااااه اجل السطه ليست في يد اللبنانيين يمكن في يد حزب الشيطان وانتم ماتدرون😂
الاحمدي
🤣🤣🤣🤣 ابو اربعة لرأسك قربعة اشغلونا الزواعقة بأن فريقهم خبير في البطولة الاسيوىة وووو وآخرتها اربعة من فريق ضعيف وغير معروف قبل هذه المشاركة...

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