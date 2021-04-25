الصبحان: لو كنت مدربًا للهلال سأستغنى عن الأجانب واخصم راتب اللي يزيد وزنه

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، عن الإجراءات التي كان سيتخذها حال كان مدربا لفريق الهلال.
وأوضح الصبحان أنه لو كان مدربا للهلال لتم الاستغناء عن كل الأجانب ما عدا كاريلو، ولقام بتنسيق ٩٥٪ من اللاعبيين ممن تجاوزوا ٢٨ سنة.
وأشار أيضًا إلى أنه كان سيأمر بإغلاق جميع حسابات اللاعبين في كل برامج التواصل الاجتماعي، وإذا أراد لاعب السهر يستأذن.
وأضاف إلى أنه كان سيتم قياس وزن اللاعبين كل أسبوع، وكل زيادة كيلو خصم ٥٠٪ من الراتب -على حد قوله-.
يذكر أن الهلال خسر أمام نادي استقلال دوشنبه 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.