مصر تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

القاهرة (صدى):
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.