الأعداد السابقة للصحيفة

مصر تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ 30 دقيقة
2174
1
مصر تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

القاهرة (صدى):
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8900
منذ 16 دقيقة
خطوة متوقعة لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهو البرى
اظن ان شباب متدربين تريب خاص مثل المهمات.والتدخل السريع وحرب الشوارع.. أفضل من ذولا بألف مرة. الشباب متبطحين للشغل ولا مشغلة. قد هجوا ومجوا...
د محمد ماجد بخش
يا فرحة ما تمت . الله يعينه . راح رأس المال على المكسب . لا أحد يتهور ويوزع هدايا في فترة احترازات انتبهوا وخلوا...
د محمد ماجد بخش
التصريحات كلها لك يا بطل
د محمد ماجد بخش
ضعف الإنسان منذ الأزل يتضح ويبان عند المرض وحلول الأحزان
د محمد ماجد بخش
خطوة متوقعة لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

أخر الأخبار

فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها داخل المستشفى
فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها داخل المستشفى
منذ 22 دقيقة 373
مصر تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
مصر تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
منذ 30 دقيقة 2178
أول تصريح للسومة بعد حصوله على جائزة رجل المباراة
أول تصريح للسومة بعد حصوله على جائزة رجل المباراة
منذ 44 دقيقة 1638
عمل جديد عن الهلال للأمير سعود بن عبدالله وسهم
عمل جديد عن الهلال للأمير سعود بن عبدالله وسهم
منذ ساعة 2113
مصر تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا
مصر تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا
منذ ساعة 1949
الأمير سعود بن عبدالله: بعد وفاة والدي الملك سلمان صار ولي أمري
الأمير سعود بن عبدالله: بعد وفاة والدي الملك سلمان صار ولي أمري
منذ ساعة 2906
الكاظمي يأمر بتحقيق عاجل في حريق مستشفى لمرضى كورونا
الكاظمي يأمر بتحقيق عاجل في حريق مستشفى لمرضى كورونا
منذ ساعة 2325
"الصحة" تعلن إتاحة لقاحات كورونا للحوامل
"الصحة" تعلن إتاحة لقاحات كورونا للحوامل
منذ ساعة 2020
حفل افتتاح يتسبب في إغلاق مركز تجاري بالباحة
حفل افتتاح يتسبب في إغلاق مركز تجاري بالباحة
منذ ساعة 2178
أحمد المصيبيح : آداء الهلال في الآسيوية لا يتحمله فقط المدرب
أحمد المصيبيح : آداء الهلال في الآسيوية لا يتحمله فقط المدرب
منذ ساعتين 431