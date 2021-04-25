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أول تصريح للسومة بعد حصوله على جائزة رجل المباراة

منذ 43 دقيقة
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أول تصريح للسومة بعد حصوله على جائزة رجل المباراة

نواف السالم (صدى):
صرح السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، بعد الفوز على الشرطة العراقي، أمس السبت، بأن الفريق لم يكن لديه أي مشكلة مع المدرب فلادان ميلويفيتش.

وقال السومة: "مشكلتنا لم تكن مع المدرب فلادان ميلويفيتش والفريق كان بحاجة إلى نفسية جديدة، والمدرب ريجيكامب، مدرب كبير ولديه، تاريخ ونحن متفاهمين معه، وسعدت بالخروج من الفترة الصعبة التي كان الفريق يمر بها".

وأضاف: "الأهم هو الحصول على نقاط المباراة، من حصولي على جائزة رجل المباراة، وأشكر زملائي اللاعبين على مجهودهم ونتمنى استمرار التركيز في المباريات المقبلة".

يذكر أن السومة حصل على جائزة رجل مباراة الأهلي والشرطة العراقي، التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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التعليقات

د محمد ماجد بخش
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