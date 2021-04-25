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الأمير سعود بن عبدالله: بعد وفاة والدي الملك سلمان صار ولي أمري

منذ ساعة
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الأمير سعود بن عبدالله: بعد وفاة والدي الملك سلمان صار ولي أمري

عادل الحربي (صدى):
أكد الأمير الشاعر سعود بن عبدالله، على أنه تعلم أشياء كثيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مشيرا إلى أنه أصبح بمثابة ولي أمره بعد وفاة والده.

وقال الأمير سعود خلال برنامج "المسار" : "بعد وفاة الوالد كان الواصي علي أنا وأخوتي الملك سلمان، وصار له أفضال كثيرة علي وتعلمت منه أشياء كثيرة، وفي المدرسة كان قبل ما يسأل عن فيصل بن سلمان كان يسأل عني كان هو ولي أمري".

وروى الأمير سعود موقفا للملك سلمان معه في حفل مدارس الرياض، قائلا: "ناداني، وقال لي: شوف يا وليدي والدتك ما قصرت لكن الآن دورنا إذا أردت أي شيء لا تطلبه من والدتك واطلبه مني".

وتابع: "في زواجي كان يشجعني على هذه الخطوة، وحتى الآن أفضاله علي سواء بمشورة أو نصيحة أو دعم معنوي،واسأل الله أنه يحفظه لنا ويعينه ويوفقه لكل ما يحب ويرضى".

الملك سلمان
الأمير سعود بن عبدالله

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8900
منذ 56 دقيقة
سمعت حديث سموه عبر إذاعة الرياض وانبهرت وأعجبت فعلا بكل تفاصيل اللقاء. رحم الله والده وحفظ الله والدته وتعلمت من سموه مصطلح أبواني وانبهرت به أيضا . شكر وعرفان ووفاء واناقة ولياقة في الحديث وحسن تواضع ولين جانب ما شاء الله على تربيته وعلى ثقافته وعلى نبوغ كلماته الشاعرية والشعرية

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