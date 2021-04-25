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الكاظمي يأمر بتحقيق عاجل في حريق مستشفى لمرضى كورونا

منذ 6 دقائق
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الكاظمي يأمر بتحقيق عاجل في حريق مستشفى لمرضى كورونا

بغداد (صدى):
أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الأحد، بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب لمرضى كورونا.

وأمر الكاظمي باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسئولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا.

ونعى الكاظمي في بيان صحفي ضحايا الحادث المأساوي، ووجه بمنح عائلاتهم كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

يذكر أنه تم إنقاذ 90 شخصا من المرضى الذين يتلقون العلاج ومرافقيهم من أصل 120 بعد اندلاع الحريق في قسم الإنعاش الرئوي بالمستشفى.

ولم تعلن وزارة الصحة والبيئة العراقية حتى الآن عن إحصائية رسمية لعدد الضحايا والمصابين.

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العراق
كورونا
الكاظمي

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernaas4
موفقين إن شاء الله وعقبال منع دخول مواطنين أي دوله تحركها إيران الماجوسيه
محمد القحطاني
هذا ناديك وهذا مستواه أفضل من نتيجته مع الشارقه
احمد
إلى اييييييين...... نحو الطريق المنحدره
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
بالتوفيق ..

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