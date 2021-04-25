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صور.. وفاة مواطن وزوجته بسبب إبل سائبة في حفر الباطن
منذ 3 ساعات
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حفرالباطن (صدى):
شهد طريق النعيرية - حفر الباطن، حادثا مروعا أسفر عن وفاة مواطن وزوجته، إثر اصطدامهم بإبل سائبة.
وأسفر الحادث أيضا عن إصابة والدة المواطن، وهي ترقد في العناية المركزة في مستشفى النعيرية.
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حادث
حفر الباطن
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 127320
منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ، ويحسن عزاء من يعزون عليه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 8902
منذ 3 ساعات
السرعة والسائبة خطر محقق . علينا أن نتراخى في السرعة بمجرد أن ندخل طريق بلا سياج وخاصة في الليل حيث لا تظهر تلك المخلوقات الضخمة إلا فجأة وتعبر وكأنها أتت من كوكب آخر. رحم الله ضحايا الطرق وهدى الله ملاك تلك الإبل السائمة
ابو فهد
عدد التعليقات : 6
منذ ساعتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اداوم من الخبر الى حفر الباطن كل بعد فترة وللامانه يوجد خطر كبير من المخاطر في الطريق بسبب أصحاب الإبل خاصه وتخييم القرب من الشارع العام لايتعدى اقل من كيلو وهذا امر خطييير ولابد وضع نظام يمنع التخييم ومعسكرة أصحاب الإبل القريبه من الطرق السريعه اقل من 10 كيلو ممنوع ويفرض عليه غرامه عاليه
عبدالرحمن
عدد التعليقات : 209
منذ ساعتين
لاحول ولاقوه الا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم لماذا تستمر هذه المآسي ولاحلول الى متى يستمر نزيف الارواح بسبب الجمال السائبه في الطرق السريعه وهل من المعقول التجاهل الكامل من الجهات المسئولة عن امن الطرق لهذه المشكله المتكرره اللتي ازهقت ارواح الكثير من البشر
اللهو البرى
عدد التعليقات : 255
منذ ساعة
قبل رمضان.. كنت مع طريق بري ومعي ٢ من الزملاء.. والخط كله ملفات وصراحة كنت داعس شوي ثمن بديت مع ملف الا وقابل ناقة يسوقها شاب مع الخط وفي نفس المنعطف وخلفه اخوه معه جيب تويوتا ولكن من حسن الحظ أن فيه اليمين شوية فراغ.. والناقة في وسط الخط. لفيت السيارة بسرعة عشان اتحاشى الاصطدام بها. وسلمنا الله ونفس اللحظة جاي سيارة خلفهم وبعد أن شافني سلمت والله العظيم انه رافع يديه يدعو الله اظن يتحمد الله ع سلامتنا. طبع هو قد وقف لأن الناقة والولد بنص الخط.. قلت للشباب نرجع. له قالوا سيبه.. الله يسامحه
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أحدث التعليقات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
*** السلطه ***
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انتم مخلين الدرعا ترعى ومن امن العقوبة أساء الأدب لبنان لعبت بعداد عمرها مع السعوديه انتبهوا لأنفسكم لبنان وسوريا وفلسطين خونه وغدارين مالهم امان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انت يالبرص هيه الخلاء هااااه اجل السطه ليست في يد اللبنانيين يمكن في يد حزب الشيطان وانتم ماتدرون😂
الاحمدي
🤣🤣🤣🤣 ابو اربعة لرأسك قربعة اشغلونا الزواعقة بأن فريقهم خبير في البطولة الاسيوىة وووو وآخرتها اربعة من فريق ضعيف وغير معروف قبل هذه المشاركة...
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