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بالفيديو.. مجندات سعوديات يروين تجربة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مجندات سعوديات يروين تجربة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
روى مجندات طبيعة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي، والتي تتمثل في حفظ الأمن والحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إحدى المجندات، وتُدعى آسيا، إنها تخرجت في جامعة أم القرى بتخصص الكيمياء، ثم حصلت على دبلومة دراسات عليا في التربية، بالإضافة إلى دبلومتين في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وأكدت المجندات أن مهامهن تتلخص في حفظ الأمن داخل الحرم المكي والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بين المعتمرين والمصلين، مؤكدة أن ردود الفعل التي تصلهن تدفعهن لبذل مزيد من الجهد والعمل بسعادة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.

وتلقت المجندات دورات عسكرية على المستويين النظري والعملي، تشمل اللياقة البدنية والرماية والسيطرة والتدخل السريع وواجبات رجال الأمن.

مكة المكرمة
الحرم المكي
المسجد الحرام

التعليقات

زا
زا عدد التعليقات : 3933
منذ ساعتين
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127320
منذ 15 دقيقة
بالتوفيق ..
احمد
احمد عدد التعليقات : 563
منذ 12 دقيقة
إلى اييييييين...... نحو الطريق المنحدره

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أحدث التعليقات

algernaas4
موفقين إن شاء الله وعقبال منع دخول مواطنين أي دوله تحركها إيران الماجوسيه
محمد القحطاني
هذا ناديك وهذا مستواه أفضل من نتيجته مع الشارقه
احمد
إلى اييييييين...... نحو الطريق المنحدره
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
بالتوفيق ..

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