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الروقي بعد الخسارة أمام استقلال دوشنبه:"يجب معاقبة لاعبي الهلال"

منذ 3 ساعات
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الروقي بعد الخسارة أمام استقلال دوشنبه:"يجب معاقبة لاعبي الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي فهد الروقي على تغلب فريق نادي استقلال دوشنبه على نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت من مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري ابطال آسيا للموسم 2020/2021.

وقال الروقي "‏مثل هذه المباريات يجب ألا تمر مرور الكرام, يجب أن يحضر العقاب من الإدارة للاعبين ، وإن لم تعاقبهم فهي تستحق العقاب"

كان جوميز قد سجل الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 24، بينما أحرز هدف التعادل اللاعب مانوشخر دزاليلوف لصالح استقلال دوشنبه في الدقيقة 39 وسجل هدف ثاني في الدقيقة 44، بينما نجح اللاعب مانوشهر سافاروف في تسجيل الهدف الثالث والرابع لصالح استقلال دوشنبه في الدقيقتين 49، 53.

الهلال
فهد الروقي
استقلال دوشنبه

التعليقات

ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 302
منذ ساعتين
يازين وجهك لليله وانت ملقوم ٤😄
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 136
منذ ساعة
الهلال انهزم ب٤ بالمجموعات وفرصته كبيره بالتاهل وإلا أنت لقمت من الهلال 4 وأنت تتفاخر بالآخرين وإلا فريقك اعتقد مايفتخر به
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2378
منذ ساعة
ابو فهد اشوف الزعيم موجعك مرة عادي انبسط يا بابا وسنرى فريقك ابو خرقة القرنبع وش يسوي يا عالمي بدون آسيوية كيف تجي هيا جاوبني يا بطولة المكتب نسيت يوم حرمتك الغداء وخليتك تندس وتبكي وتلطم يوم 24 نوفمبر 2019 وبعدها حققت الدوري وكأس الملك وجمعت الثلاثية يا خرقة الصرامي واقول لك لو حققت الآسيوية ساشجع فقير آسيا لاني واثق ان،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية يا ترشيحة 🤪🤪
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 66
منذ 10 دقائق
هذا ناديك وهذا مستواه أفضل من نتيجته مع الشارقه

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أحدث التعليقات

algernaas4
موفقين إن شاء الله وعقبال منع دخول مواطنين أي دوله تحركها إيران الماجوسيه
محمد القحطاني
هذا ناديك وهذا مستواه أفضل من نتيجته مع الشارقه
احمد
إلى اييييييين...... نحو الطريق المنحدره
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
بالتوفيق ..

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