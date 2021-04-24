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صور.. وفاة مواطن وزوجته بسبب إبل سائبة في حفر الباطن

منذ 39 دقيقة
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صور.. وفاة مواطن وزوجته بسبب إبل سائبة في حفر الباطن

حفرالباطن (صدى):
شهد طريق النعيرية - حفر الباطن، حادثا مروعا أسفر عن وفاة مواطن وزوجته، إثر اصطدامهم بإبل سائبة.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة والدة المواطن، وهي ترقد في العناية المركزة في مستشفى النعيرية.

حادث
حفر الباطن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127320
منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ، ويحسن عزاء من يعزون عليه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8888
منذ 26 دقيقة
السرعة والسائبة خطر محقق . علينا أن نتراخى في السرعة بمجرد أن ندخل طريق بلا سياج وخاصة في الليل حيث لا تظهر تلك المخلوقات الضخمة إلا فجأة وتعبر وكأنها أتت من كوكب آخر. رحم الله ضحايا الطرق وهدى الله ملاك تلك الإبل السائمة

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أحدث التعليقات

algernaas4
موفقين إن شاء الله وعقبال منع دخول مواطنين أي دوله تحركها إيران الماجوسيه
محمد القحطاني
هذا ناديك وهذا مستواه أفضل من نتيجته مع الشارقه
احمد
إلى اييييييين...... نحو الطريق المنحدره
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
بالتوفيق ..

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