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بالفيديو.. العمري: سكبت الشاي على وكيل الكلية و"الشعر" أصلح بيننا

منذ ساعة
1848
بالفيديو.. العمري: سكبت الشاي على وكيل الكلية و"الشعر" أصلح بيننا

عادل الحربي (صدى):
روى الشاعر محمد العمري، موقف محرج له عندما كان أستاذا جديدا في الكلية، مع وكيل الكلية محمد الحازمي، موضحا كيف كان الشعر سببا في الصلح بينهما.

وقال العمري خلال برنامج "الليوان": "لم أدرس على يد الدكتور محمد، فحين كنت طالبا كان هو يحضر الدكتوراه في جامعة الإمام بالرياض".

وتابع:"عُينت أنا معيدا وعاد هو من الجامعة حاملا درجة الدكتوراه وعُين وكيلا، فذهبت إلى مكتبه للتعرف عليه".

وأشار إلى أن أحد طلابه جاء من خلفه لمكتب الوكيل ليستأذن منه في شيء، قائلا:"استمعت للطالب وفي هذه اللحظة وُضع لي كوب شاي وانهيت كلامي مع الطالب ،ثم ضربت الشاي بيدي وسقط على الدكتور".

وأضاف: "المشكلة أني ضحكت ضحك غير عادي على الموقف دون السيطرة على نفسي، لينفعل الحازمي علي".

واستكمل: "انصرفت وألقيت محاضرتي، وأنا غارق في الخجل، وبعد ذلك توسط لي زملائي وتفهم الموقف فارسل لي مجموعة أبيات شعرية للصلح".

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernaas4
موفقين إن شاء الله وعقبال منع دخول مواطنين أي دوله تحركها إيران الماجوسيه
محمد القحطاني
هذا ناديك وهذا مستواه أفضل من نتيجته مع الشارقه
احمد
إلى اييييييين...... نحو الطريق المنحدره
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
بالتوفيق ..

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