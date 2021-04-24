الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مجندات سعوديات يروين تجربة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن

منذ 56 دقيقة
2106
1
بالفيديو.. مجندات سعوديات يروين تجربة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
روى مجندات طبيعة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي، والتي تتمثل في حفظ الأمن والحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إحدى المجندات، وتُدعى آسيا، إنها تخرجت في جامعة أم القرى بتخصص الكيمياء، ثم حصلت على دبلومة دراسات عليا في التربية، بالإضافة إلى دبلومتين في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وأكدت المجندات أن مهامهن تتلخص في حفظ الأمن داخل الحرم المكي والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بين المعتمرين والمصلين، مؤكدة أن ردود الفعل التي تصلهن تدفعهن لبذل مزيد من الجهد والعمل بسعادة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.

وتلقت المجندات دورات عسكرية على المستويين النظري والعملي، تشمل اللياقة البدنية والرماية والسيطرة والتدخل السريع وواجبات رجال الأمن.

مكة المكرمة
الحرم المكي
المسجد الحرام

التعليقات

زا
زا عدد التعليقات : 3933
منذ 34 دقيقة
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
حتى يوم لقمناكم نفس النتيجه قبل شهرين -- اكيد شعورك كان نفس الشعور يا ابو خرقه
و1حد
والله انك مريض يالجديع من الي تشمت الحين ولكن كلن يرى الناس بعين طبعه
زا
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
المهم
الشقيق هو اللي معه الفلوس
المهم
شوهيدا عم تحكي

أخر الأخبار

جاسم الحربي : مباراة اليوم نقطة سوداء في تاريخ الهلال الآسيوي
جاسم الحربي : مباراة اليوم نقطة سوداء في تاريخ الهلال الآسيوي
منذ 53 ثانية 87
الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة حوثية باتجاه المملكة
الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة حوثية باتجاه المملكة
منذ دقيقة 1051
رسالة هامة من الهيئة العامة للطيران المدني
رسالة هامة من الهيئة العامة للطيران المدني
منذ 10 دقائق 1249
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
منذ 14 دقيقة 1299
بالفيديو.. وفاة 23 شخصاً وإصابة العشرات في حريق بمستشفى لمرضى كورونا في بغداد
بالفيديو.. وفاة 23 شخصاً وإصابة العشرات في حريق بمستشفى لمرضى كورونا في بغداد
منذ 23 دقيقة 1416
شاهد.. انهيار درة التونسية في برنامج "5 نجوم"
شاهد.. انهيار درة التونسية في برنامج "5 نجوم"
منذ 27 دقيقة 327
بالفيديو.. مجندات سعوديات يروين تجربة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن
بالفيديو.. مجندات سعوديات يروين تجربة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن
منذ 56 دقيقة 2109
صارت شاعرة مع الاختبارات
صارت شاعرة مع الاختبارات
منذ 59 دقيقة 464
رايقه مع الشاي
رايقه مع الشاي
منذ 59 دقيقة 418
هذا الحلاق اللى عليه الكلام
هذا الحلاق اللى عليه الكلام
منذ ساعة 584