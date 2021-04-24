ميكالي عن خسارة الهلال: "مباراة للنسيان"

نواف السالم (صدى):
علق مدرب فريق الهلال ميكالي على خسارة فريقه أمام استقلال دوشنبه بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت من مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري ابطال آسيا للموسم 2020/2021.
وقال ميكالي"النتائج السلبية، يظهر الاتهام على أكثر من جهة، وأنا كمدرب أتحمل المسؤولية، لكن لابد أن نحافظ على هدوء أعصابنا، ولا زالت الحظوط متبقية وعلينا (نسيان) النتيجة".
وأضاف "إخراج (عطيف) وإدخال ( الشهري) كان تبديل تكتيكي وعمل على تغيير الفريق بشكل جذري، وأي تبديل تكتيكي آخر كان سيكون كارثي على وسط ملعب الفريق"