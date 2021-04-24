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ميكالي عن خسارة الهلال: "مباراة للنسيان"

منذ ساعة
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ميكالي عن خسارة الهلال: "مباراة للنسيان"

نواف السالم (صدى):
علق مدرب فريق ‎الهلال ميكالي على خسارة فريقه أمام استقلال دوشنبه بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت من مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري ابطال آسيا للموسم 2020/2021.

وقال ميكالي"النتائج السلبية، يظهر الاتهام على أكثر من جهة، وأنا كمدرب أتحمل المسؤولية، لكن لابد أن نحافظ على هدوء أعصابنا، ولا زالت الحظوط متبقية وعلينا (نسيان) النتيجة".

 

وأضاف "إخراج (عطيف) وإدخال ( الشهري) كان تبديل تكتيكي وعمل على تغيير الفريق بشكل جذري، وأي تبديل تكتيكي آخر كان سيكون كارثي على وسط ملعب الفريق"

الهلال
ميكالي
استقلال دوشنبه

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2244
منذ ساعة
ياليتك ماكل تبن بس
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 302
منذ ساعة
ابو وليد احمد ربك ان فريق مطرود اسياء اصلا شارك بالترشيح والواسطه ههههه بس تصدق لقمة ٤ حلوه 🤔
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2244
منذ 15 دقيقة
حتى يوم لقمناكم نفس النتيجه قبل شهرين -- اكيد شعورك كان نفس الشعور يا ابو خرقه

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أحدث التعليقات

ابو وليد
حتى يوم لقمناكم نفس النتيجه قبل شهرين -- اكيد شعورك كان نفس الشعور يا ابو خرقه
و1حد
والله انك مريض يالجديع من الي تشمت الحين ولكن كلن يرى الناس بعين طبعه
زا
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
المهم
الشقيق هو اللي معه الفلوس
المهم
شوهيدا عم تحكي

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