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التجارة تعلق على بلاغ " السدحان " بشأن عدم توفير بعض المحطات بنزين 95

منذ 47 دقيقة
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التجارة تعلق على بلاغ " السدحان " بشأن عدم توفير بعض المحطات بنزين 95

الرياض (صدى):
علقت وزارة التجارة، اليوم السبت، على بلاغ الفنان عبدالله السدحان الذي قدمه عبر تويتر بشأن عدم توفير بعض محطات الوقود لـ بنزين 95.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: نفيدكم بأن الجهة المرخصة لمحطات الوقود هي البلديات، وفق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ويمكن تقديم البلاغات على الرقم (٩٤٠).

وقال السدحان في شكواه: "تساؤلات من الكثير لماذا بعض محطات الوقود وفي بعض الأحياء والمناطق وكذلك الطرق لا توفر خدمة بنزين 95، ألا يفترض أن وزارة التجارة مُلزمة بالضغط على أصحاب المحطات بتوفير هذه الخدمة؟".

عبدالله السدحان
المحطات
بنزين 95

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 411
منذ 4 دقائق
لان اغلب السيارات بنزينهم اخضر

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أحدث التعليقات

الملل
قصدك بعد مايعطيك خيطين
faeiz1122
ملك التوقعات وهو أغلب توقعاته غلط في غلط
الملل
لان اغلب السيارات بنزينهم اخضر
أبو عبدالله الحربي
بعض الزوجات خذوهم بصوت اعطيت حقوق لاتحلم بعض الرجال يعطي عيونه لها حياة دين وبعض الزوجات تفكر بالميزة الذي أعطيت والزوج من دين بدين...
د محمد ماجد بخش
اسم على مسمى طال عمركم

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