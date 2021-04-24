الهلال يسقط برباعية أمام استقلال دوشنبه ويخسر الصدارة 

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق نادي استقلال دوشنبه على نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت من مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري ابطال اسيا للموسم 2020/2021.
وسجل الهدف الأول لصالح الهلال اللاعب بافيتيمبي غوميزفي الدقيقة 24، بينما أحرز هدف التعادل اللاعب مانوشخر دزاليلوف لصالح استقلال دوشنبه في الدقيقة 39 وسجل هدف ثاني في الدقيقة 44، بينما نجح اللاعب مانوشهر سافاروف في تسجيل الهدف الثالث والرابع لصالح استقلال دوشنبه في الدقيقتين 49، 53.
ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الخامسة (الثلاثاء 27 أبريل) بين الهلال وأجمك، كما تقام مباراة شباب الأهلي والاستقلال الطاجيكي.