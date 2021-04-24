الروقي بعد الخسارة أمام استقلال دوشنبه:"يجب معاقبة لاعبي الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي فهد الروقي على تغلب فريق نادي استقلال دوشنبه على نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت من مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري ابطال آسيا للموسم 2020/2021.
وقال الروقي "مثل هذه المباريات يجب ألا تمر مرور الكرام, يجب أن يحضر العقاب من الإدارة للاعبين ، وإن لم تعاقبهم فهي تستحق العقاب"
كان جوميز قد سجل الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 24، بينما أحرز هدف التعادل اللاعب مانوشخر دزاليلوف لصالح استقلال دوشنبه في الدقيقة 39 وسجل هدف ثاني في الدقيقة 44، بينما نجح اللاعب مانوشهر سافاروف في تسجيل الهدف الثالث والرابع لصالح استقلال دوشنبه في الدقيقتين 49، 53.