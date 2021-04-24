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الروقي بعد الخسارة أمام استقلال دوشنبه:"يجب معاقبة لاعبي الهلال"

منذ 18 دقيقة
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الروقي بعد الخسارة أمام استقلال دوشنبه:"يجب معاقبة لاعبي الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي فهد الروقي على تغلب فريق نادي استقلال دوشنبه على نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت من مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري ابطال آسيا للموسم 2020/2021.

وقال الروقي "‏مثل هذه المباريات يجب ألا تمر مرور الكرام, يجب أن يحضر العقاب من الإدارة للاعبين ، وإن لم تعاقبهم فهي تستحق العقاب"

كان جوميز قد سجل الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 24، بينما أحرز هدف التعادل اللاعب مانوشخر دزاليلوف لصالح استقلال دوشنبه في الدقيقة 39 وسجل هدف ثاني في الدقيقة 44، بينما نجح اللاعب مانوشهر سافاروف في تسجيل الهدف الثالث والرابع لصالح استقلال دوشنبه في الدقيقتين 49، 53.

الهلال
فهد الروقي
استقلال دوشنبه

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أحدث التعليقات

الملل
قصدك بعد مايعطيك خيطين
faeiz1122
ملك التوقعات وهو أغلب توقعاته غلط في غلط
الملل
لان اغلب السيارات بنزينهم اخضر
أبو عبدالله الحربي
بعض الزوجات خذوهم بصوت اعطيت حقوق لاتحلم بعض الرجال يعطي عيونه لها حياة دين وبعض الزوجات تفكر بالميزة الذي أعطيت والزوج من دين بدين...
د محمد ماجد بخش
اسم على مسمى طال عمركم

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