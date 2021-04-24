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الأهلي يتجاوز الشرطة ويحيي آماله في التأهل

منذ 5 دقائق
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الأهلي يتجاوز الشرطة ويحيي آماله في التأهل

نواف السالم (صدى):
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز أمام نظيره الشرطة العراقي، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر دوري أبطال آسيا.

وافتتح عمر السومة أهداف اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن وضعها بطريقة مميزة في المرمى.

وفي الدقيقة 27 نجح فهد يوسف في تسجيل هدف التعادل مستغلًا خطأ دفاع النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء، ليصوب الكرة بقوة داخل المرمى.

وفي الشوط الثاني، سيطر الأهلي على مجريات اللقاء، حتى تمكن عبد الرحمن غريب، الهدف الثاني للأهلي، عند الدقيقة 79.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الخامسة (الثلاثاء 27 أبريل) بين الأهلي، استقلال طهران، إضافة إلى الشرطة والدحيل.

الأهلي
الشرطة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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