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شاهد.. ‏مريض يرقد في مستشفى بمكة منذ 40 عاما يروي كيف يقضي وقته على السرير الأبيض

منذ 34 دقيقة
2009
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شاهد.. ‏مريض يرقد في مستشفى بمكة منذ 40 عاما يروي كيف يقضي وقته على السرير الأبيض

الرياض (صدى):
روى مريض يرقد في مستشفى ابن سينا في مكة المكرمة منذ 40 عامًا قصته، وكيف يقضي وقته على السرير الأبيض.

وقال المريض ويدعى أحمد ويلفت باسم المجاشي خلال تقرير عرضته قناة العربية:"أنه قضى 40 عامًا على هذا السرير الأبيض بعد حادث مروري أقعده لسنوات طويلة حتى أصبح جزءًا من عائلة الكادر الطبي في المستشفى".

وأضاف أحمد أنه يمارس هواياته من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تيك توك، كما أطرب السامعين بصوته الجميل ملقيا أوجاعه وهمومه خلف ظهره.

وتابع المريض أحمد:" الدكاترة والتمريض صاروا هم عائلتي، وتعاونوا معي جيدا وأكن لهم كل احترام بسبب الإخوة والعشرة الطويلة".

يذكر أنه يوجد بين أروقة مستشفى ابن سينا للرعاية المديدة بمكة المكرمة 63 حالة بين مواطنين ومقيمين يتلقون الرعاية الصحية والشخصية منذ عشرات السنين لأسباب مرضية مختلفة.

مكة
السرير الأبيض
مستشفى ابن سينا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8874
منذ 24 دقيقة
مجاشي نحييك على روحك العالية يا مجاشي دمت بألف عافية وخير وإن شاء الله أزورك على المستوى الشخصي قريبا، بعيد زوال المحاذير

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدنيا مقلوبه اليل رجع نها والنهار رجع ليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدنيا مقلوبه اليل رجع نها والنهار رجع ليل

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