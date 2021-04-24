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النيابة العامة تعلق على قرار منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية 

منذ 59 دقيقة
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النيابة العامة تعلق على قرار منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية 

الرياض (صدى):
علقت النيابة العامة على قرار منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة.

وأوضحت النيابة العامة:"قوة العدالة الجزائية لكل دولة تكمن في بتر وقطع كل مامن شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع، ويترجم ذلك منع الجهات المعنية في المملكة استهدافها بتهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه، حمايةً للوطن والمواطن والمقيم".

وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة بعد  تهريب المخدرات في حاويات وشاحنات محملة بالفواكه والخضار كانت في طريقها للمملكة.

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مخدرات
لبنان
النيابة العامة
الفواكه اللبنانية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8874
منذ 30 دقيقة
الشعب اللبناني يقاوم الاحتلال الإيراني والدولة اللبنانية مغيبة ووزير زراعة لبنان من حزب الله صاحب أكبر وأكثر مصانع إنتاج الحبوب المخدرة وحزب الله هو من يسيطر على إقتصاد المخدرات في الشرق الأوسط ومعظم الدول الأخرى

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدنيا مقلوبه اليل رجع نها والنهار رجع ليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدنيا مقلوبه اليل رجع نها والنهار رجع ليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الدنيا مقلوبه اليل رجع نها والنهار رجع ليل

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