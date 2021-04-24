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" البنك المركزي " يطرح فئة الـ 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق " رؤية المملكة 2030 "

منذ ساعة
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" البنك المركزي " يطرح فئة الـ 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق " رؤية المملكة 2030 "

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وذلك استناداً إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.

وأوضح البنك المركزي، أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة، لافتاً إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - يرحمه الله - على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية. بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

البنك المركزي
المملكة 2030

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8881
منذ ساعة
أخواتها الصغار وأختها الكبيرة راح يحتروا من الغيرة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127312
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

الملل
قصدك بعد مايعطيك خيطين
faeiz1122
ملك التوقعات وهو أغلب توقعاته غلط في غلط
الملل
لان اغلب السيارات بنزينهم اخضر
أبو عبدالله الحربي
بعض الزوجات خذوهم بصوت اعطيت حقوق لاتحلم بعض الرجال يعطي عيونه لها حياة دين وبعض الزوجات تفكر بالميزة الذي أعطيت والزوج من دين بدين...
د محمد ماجد بخش
اسم على مسمى طال عمركم

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