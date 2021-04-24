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تجمع الأحساء الصحي تعلق على التزاحم عند مقرات لقاحات كورونا

منذ 45 دقيقة
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تجمع الأحساء الصحي تعلق على التزاحم عند مقرات لقاحات كورونا

الرياض (صدى):
قال تجمع الأحساء الصحي، أنه رصد مؤخرًا، تزاحمًا شديدًا عند مقرات لقاحات كورونا بالأحساء والناتج عن عدم التزام عدد كبير من المراجعين والمقيمين بالمواعيد المحددة لهم مسبقًا من خلال تطبيق صحتي، وحضور البعض بدون موعد مسبق.

وأوضح التجمع في بيان إعلامي بهذا الشأن: "حرصًا منا على سلامتكم ولتجنب الازدحام؛ نحيط جميع المستفيدين بالالتزام والحضور في الوقت المحدد في رسالة الإشعار مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة".

وتابع بأنه يتعذر استقبال أي مستفيد خارج الوقت المحدد ولمدة أقصاها ٣٠ دقيقة قبل الموعد أو بعده، وكذلك عدم استقبال أي مستفيد دون موعد، ويستثنى من ذلك المستفيدين من الفئة العمرية ٦٠ سنة وأكثر.

وأضاف تجمع الأحساء الصحي "نعتذر لجميع المواطنين والمقيمين عما تسببه الازدحام الخارج عن إرادتنا من انزعاج؛ وكلنا ثقة بتفهم المستفيدين وتقيدهم بهذه الإجراءات التنظيمية والتي ستسهم -بإذن الله- في حصولهم على الخدمة بيسر وسهولة".

الإجراءات الاحترازية
تجمع الأحساء الصحي
مقرات لقاحات كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8863
منذ 23 دقيقة
سألني عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفى الجامعي التعليمي سعادة الدكتور محمود الأحول عن رائي في مركز تطعيم كوفيد ١٩ المقام في مبنى ٢٩ فقلت له بروتوكول رقم واحد في العالم من ناحية التنظيم وكثافة الطاقم البشري وكوادر دقيقة في عملها أكثر من اللازم. الواقع أن جامعة الملك عبدالعزيز تملك قوى ناعمة وخشنة في كل المناشط والفعاليات والمشاركات والإسهامات المحلية والدولية والشيء بالشيء يذكر.

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