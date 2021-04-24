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شاهد.. الشقيري يحضر عملية تركيب مسمار طبي لـ حصان يعاني من كسر بالركبة

منذ 57 دقيقة
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شاهد.. الشقيري يحضر عملية تركيب مسمار طبي لـ حصان يعاني من كسر بالركبة

الرياض (صدى):
حضر الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم السبت، إجراء عملية لحصان يتم فيها تركيب مسمار طبي في ركبته داخل غرفة عمليات للحيوانات، كما تابع لحظة ولادة الفرس ايزابيلا للفلوة "ديم".

وقال الشقيري خلال حلقة برنامج "سين" على mbc، أن العملية الجراحية تمت بعد إجراء اشعة على ركبة الحصان، بواسطة متخصصين بيطريين، حاصلين على الدرجة العلمية في طب الخيول، والذي يعاني من شح في التخصص، نبينا أن الجراح البيطري أنه بعد تركيب المسمار في ركبة الحصان سينقل إلى غرفة الإفاقة، ويعطى المضادات الحيوية، ثم يظل تحت المراقبة لمدة 48 ساعة، ويعود إلى الإسطبل بعد 3-4 أيام، ويستمر في التأهيل 3 أشهر يعود بعدها للرياضة.

وأضاف الشقيري إن هناك أكثر من 400 نوع من الخيول في العالم، أعرقها الخيول العربية الاصيلة، واستعرض عددا منها في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبين أن من علامات الأصالة الشخير والرأس الجميل والذيل المرتفع، والمشي برونق خاص.

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