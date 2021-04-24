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بالفيديو.. أبرز العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها في رمضان

منذ ساعتين
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بالفيديو.. أبرز العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها في رمضان

الرياض (صدى):
أوضح الباحث في مجال الصحة سلطان المطيري أبرز العادات الغذائية الخاطئة التي يمكن أن تؤثر على الفوائد الصحية للصيام.

وقال المختص "هناك بعض الأشخاص يقومون بممارسات خاطئة في رمضان مثل المضغ السريع أثناء وجبة الإفطار فهو يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، والنوم مباشرة بعد وجبة السحور يؤثر على الصحة العام ويؤدي إلى زيادة في الوزن" ، مشيرا إلى أنه ينبغي النوم بعد السحور بساعة ونصف إلى ساعتين" ٠

وتابع"من الممارسات الخاطئة أيضا الإكثار من شرب القهوة والشاي حيث يؤدي هذا الأمر إلى إدرار البول والشعور بالعطش أثناء الصيام، وتناول الأغذية المقلية والإكثار من الملح"

وأضاف أن أفضل الأوقات لممارسة الرياضة هي ماقبل الإفطار بساعة و َتصف إلى ساعتين لفئة الشباب وتكون الرياضة خفيفة، وتجنب الرياضة العنيفة، ويمكن ممارسة الرياضة بعد الإفطار بأربع ساعات ليتمكن الجسم من هضم الطعام"٠

سلطان المطيري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8863
منذ 42 دقيقة
وصلتني النتيجة في نفس اليوم مشكورين.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8863
منذ 15 دقيقة
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