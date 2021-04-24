كشف حقيقة انتقال مهاجم بورتو إلى الهلال

طلال الغامدي (صدى):
أوضح عزيز بن عيسى وكيل أعمل موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي، حقيقة عرض لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونفى بن عيسى عبر صحيفة "ojogo" البرتغالية، وجود عرض رسمي من الهلال لضم موسى ماريجا مقابل 5 ملايين في العام الواحد، حيث قال: "هذا نبأ كاذب".
وأكد وكيل ماريجا أنه لم يتوصل لاتفاق مع نادي بورتو لتجديد عقد اللاعب، وذلك وسط اهتمام ملموس من فنربخشة التركي.
كانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أكدت أن ماريجا يملك عرضاً من الهلال للانضمام إليه براتب إجمالي 15 مليون يورو وعقد لمدة ثلاث سنوات أي سيحصل على 5 ملايين لكل موسم.