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شاهد.. الشقيري يكشف عن سبب قدوم 11 مستشرقا وباحثا من أوروبا للوقوف عند "صخرة" في المملكة

منذ 48 دقيقة
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شاهد.. الشقيري يكشف عن سبب قدوم 11 مستشرقا وباحثا من أوروبا للوقوف عند "صخرة" في المملكة

الرياض (صدى):
كشف الإعلامي أحمد الشقيري عن السبب وراء قدوم 11 مستشرقا وباحثا من أوروبا للوقوف عند "صخرة" في المملكة.

وأكد "الشقيري" خلال برنامجه "سين"، على أهمية الخيل في حضارة وتطور البشرية الذي يظهر في النقوشات، موضحا:"أكثر حيوان أثر على تاريخ البشر هو الخيل من أول استئناثه".

وأوضح أن الحياة تغيرت بالكامل لأن الخيل كان وسيلة للنقل السريع، موضحا أن هذه الصخرة من العصر البرونزي فارتبطت مع الإنسان ارتباطا كبيرا.

وتابع:" البوجاتي كانت 1479 حصان لأنها مربوطة بالخيل، فارتبطت بالحصان لأنه أكثر نموذج في الوعي البشري عن موضوع السرعة والقوة".

الخيل
الحصان
أحمد الشقيري
برنامج سين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127305
منذ 42 دقيقة
تماام ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8843
منذ 16 دقيقة
مفهوم هكسوسي!

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه دا اجلة
احمد
خليهم يعدلون رسوم الدخول ثم نفكر نروح له
د محمد ماجد بخش
مفهوم السومة
د محمد ماجد بخش
مفهوم هكسوسي!
برق لاح
الشرهه مو عليها علي الناس الي اتابعها وتطلع فلوس علي حسابهم

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