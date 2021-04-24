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رئيس " إحسان ": المنصة لا تأخذ أي مبلغ من التبرعات والمبالغ تصل للمستفيدين مباشرة

منذ 55 دقيقة
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رئيس " إحسان ": المنصة لا تأخذ أي مبلغ من التبرعات والمبالغ تصل للمستفيدين مباشرة

الرياض (صدى):
أكد رئيس منصة إحسان، أن المبالغ التي جمعت بلغت أكثر من 400 مليون ريال والتي ستذهب إلى الأماكن الأشد احتياجا.

وأشار:"كونت منصة إشرافية لإحسان مكونة من 7 وزارات سعودية و4 جهات حكومية تعمل لتحديد الأماكن الأشد احتياجا حتى تقدم لها كامل الدعم بسهولة و سرعة عالية".

وأوضح خلال حواره بقناة "الإخبارية":"منصة إحسان لا تأخذ أي مبلغ من التبرعات، والمبالغ تصل للمستفيدين مباشرة"، مشيرا إلى أن معظم المبالغ ستصرف داخل المملكة في مشاريع تنموية وخيرية ذات أثر كبير ومستدام.

وتابع:"المنصة لا تأخذ هللة واحدة من أي عملية تبرع بل تذهب مباشرة للمستفيد النهائي الذي سيستفيد من هذه التبرعات".

المبالغ المالية
التبرعات
منصة إحسان

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه دا اجلة
احمد
خليهم يعدلون رسوم الدخول ثم نفكر نروح له
د محمد ماجد بخش
مفهوم السومة
د محمد ماجد بخش
مفهوم هكسوسي!
برق لاح
الشرهه مو عليها علي الناس الي اتابعها وتطلع فلوس علي حسابهم

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