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شروط إمكانية حجز موعد لتابع أو مكفول لإجراء فحص كورونا

منذ 13 دقيقة
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شروط إمكانية حجز موعد لتابع أو مكفول لإجراء فحص كورونا

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق «توكلنا»، اليوم السبت، عن 6 شروط إمكانية حجز موعد لتابع أو مكفول لإجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا المستجد في مراكز «تأكد» التابعة لوزارة الصحة.

وتعد تلك الشروط هي: التأكد من وجوده ضمن أفراد الأسرة والمكفولين، وأن يكون عمره 7 سنوات وأكثر، وتكون حالته «غير مصاب»، وعدم وجود حجز مسبق له، وعدم وجود نتيجة سابقة معلقة له، ووجود مراكز تأكد في نطاق 100 كيلومتر.

ومن الجدير بالذكر، أن تطبيق «توكلنا» يسمح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية الموجودين في نفس مكان السكن، من خلال اختيار «الخدمات» ثم «أفراد الأسرة والمكفولين».

وزارة الصحة
فيروس كورونا
تطبيق توكلنا
مراكز تأكد

التعليقات

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أحدث التعليقات

مهدي
ايش الحركه الغير اخلاقيه. أما انقل خبر كامل وصحيح او اسكت الله يهديك
ابو يزن
اي واحد يقول الحقيقه تقول عنه طاقيه هو مايدعس الا عليكم حنا لانته ولا اسيادك يدعسون حنا احرار ما نخاف الا من الله وش...
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