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بالفيديو.. أكاديمي هندي: أحسن حياة في الدنيا الحياة في المدينة المنورة

منذ 28 دقيقة
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بالفيديو.. أكاديمي هندي: أحسن حياة في الدنيا الحياة في المدينة المنورة

الرياض (صدى):
كشف الشيخ "ف" عبدالرحيم، الأستاذ الجامعي الهندي الذي يعمل في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن إعجابه بالحياة في المدينة.

وقال الشيخ الهندي، وفقًا لتقرير نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أنه يعيش في المدينة المنورة منذ 50 عامًا كاملة، مضيفًا: "أحسن حياة في الدنيا، الحياة في المدينة المنورة"، فيما كشف عن قصة رئيس دولة إفريقية جاء ومعه مترجم من بلده وزاروا الملك فيصل - رحمه الله.

وأشار إلى أن الملك فيصل أعجب بفصاحة الطالب وسلامة اللغة وقال له أين تعلمت العربية؛ ليرد الطالب "أنا نبت غرستموه في المدينة المنورة"، فيما لفت الأكاديمي الهندي إلى أن مجموع كتبه 35 كتابًا في اللغة العربية، مؤكدًا أن اللغة العربية لغة سهلة ولكن البعض يصعبونها.

 

المدينة المنورة
أستاذ جامعي
أكاديمي هندي

التعليقات

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أحدث التعليقات

مهدي
ايش الحركه الغير اخلاقيه. أما انقل خبر كامل وصحيح او اسكت الله يهديك
ابو يزن
اي واحد يقول الحقيقه تقول عنه طاقيه هو مايدعس الا عليكم حنا لانته ولا اسيادك يدعسون حنا احرار ما نخاف الا من الله وش...
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