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شاهد.. متحدث الدفاع المدني يوصي المعتمرين والمصلين بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية 

منذ ساعة
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شاهد.. متحدث الدفاع المدني يوصي المعتمرين والمصلين بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية 

مكة المكرمة (صدى):
أوصى متحدث الدفاع المدني المعتمرين والمصلين بالتقيد بإجراءات الدفاع المدني، مضيفا:" نعمل على توفير كافة السبل لحماية المعتمرين وحوار بيت الله وتنفذ هذه الجهود في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأوضح خلال حواره بقناة  الإخبارية:"نكثف الجوالات التفتيشية على المواقع ومساكن المعتمرين والمنشأت التجارية والمواقع الحيوية للتأكد من كفاءة وفاعلية أنظمة الوقاية والحماية طوال شهر رمضان".

وأشار إلى انتشار مراكز الدفاع المدني الميدانية سواء في المراكز الثابتة والموسمية والمتحركة وفرق التدخل السريع لتقديم خدمات الدفاع المدني إذا تطلب الأمر.

الدفاع المدني
شهر رمضان
المعتمرين
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8863
منذ ساعة
قواكم الله وأعانكم على دوركم الرائد والهام جدا في كل الأزمنة المزمنة الملزمة وفي كل الأحوال

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