وليد عبدالله يدخل قائمة الحراس صانعي الأهداف

نواف السالم (صدى):
دخل حارس نادي النصر وليد عبدالله قائمة صانعي الأهداف بعدما سدد كرة لزميله المغربي حمدلله ليقوم الأخير بمراوغة المدافعين ووضع الكرة في الشباك من فوق الحارس محرزا الهدف الثاني للنصر على فولاذ ومسجلا اسم زميله حارس المرمى في قائمة صانعي الأهداف.
وكان أحمد الكسار حارس مرمى الاتفاق صنع هدف لفريقه أمام النصر ضمن مباريات الدوري موسم 2017-2018، كما صنع غايز السبيعي حارس مرمى الاتفاق هدفا لزميله يوسف السالم في الجولة العاشرة من موسم 2010 - 2011 وانتهت بفوز فريقه 2-1، كما صنع عساف القرنس هدف مهند عسيري الأول في مرمى التعاون في الموسم نفسه.
واستطاع الألماني مانويل نوير صناعة 6 أهداف في مسيرته تعود الأولى مع شالكه أمام بوخوم في 2006 بينما الأخيرة أمام ليفركوزن في كأس ألمانيا 2020. وتمكن مواطنه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني من صناعة هدفين مع فريقه، الأول أمام مايوركا في الموسم قبل الماضي، والثاني في الموسم الماضي على خيتافي. وسبق للبلجيكي كورتوا صناعة هدف وحيد كان مع تشيلسي الإنجليزي في عام 2017 في الفوز على قرة باغ بسداسية نظيفة.
كما تنافس حارسا مانشستر سيتي وليفربول إيدرسون ومواطنه أليسون في الصناعة، إذ صنع كل منهما هدفا في الموسم الماضي، الأول صنع هدفا أمام شالكه في دوري أبطال أوروبا والآخر أمام مانشستر يونايتد في هدف محمد صلاح. ويتفوق حارس سيتي حيث يملك 3 صناعات أخرى بينما صنع أليسون هدفا وحيدا مع روما قبل ليفربول.