الأعداد السابقة للصحيفة

وليد عبدالله يدخل قائمة الحراس صانعي الأهداف

منذ 32 دقيقة
1570
وليد عبدالله يدخل قائمة الحراس صانعي الأهداف

نواف السالم (صدى):
دخل حارس نادي النصر وليد عبدالله قائمة صانعي الأهداف بعدما سدد كرة لزميله المغربي حمدلله ليقوم الأخير بمراوغة المدافعين ووضع الكرة في الشباك من فوق الحارس محرزا الهدف الثاني للنصر على فولاذ ومسجلا اسم زميله حارس المرمى في قائمة صانعي الأهداف.

وكان أحمد الكسار حارس مرمى الاتفاق صنع هدف لفريقه أمام النصر ضمن مباريات الدوري موسم 2017-2018، كما صنع غايز السبيعي حارس مرمى الاتفاق هدفا لزميله يوسف السالم في الجولة العاشرة من موسم 2010 - 2011 وانتهت بفوز فريقه 2-1، كما صنع عساف القرنس هدف مهند عسيري الأول في مرمى التعاون في الموسم نفسه.

واستطاع الألماني مانويل نوير صناعة 6 أهداف في مسيرته تعود الأولى مع شالكه أمام بوخوم في 2006 بينما الأخيرة أمام ليفركوزن في كأس ألمانيا 2020. وتمكن مواطنه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني من صناعة هدفين مع فريقه، الأول أمام مايوركا في الموسم قبل الماضي، والثاني في الموسم الماضي على خيتافي. وسبق للبلجيكي كورتوا صناعة هدف وحيد كان مع تشيلسي الإنجليزي في عام 2017 في الفوز على قرة باغ بسداسية نظيفة.

كما تنافس حارسا مانشستر سيتي وليفربول إيدرسون ومواطنه أليسون في الصناعة، إذ صنع كل منهما هدفا في الموسم الماضي، الأول صنع هدفا أمام شالكه في دوري أبطال أوروبا والآخر أمام مانشستر يونايتد في هدف محمد صلاح. ويتفوق حارس سيتي حيث يملك 3 صناعات أخرى بينما صنع أليسون هدفا وحيدا مع روما قبل ليفربول.

النصر
وليد عبدالله
فولاذ

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مهدي
ايش الحركه الغير اخلاقيه. أما انقل خبر كامل وصحيح او اسكت الله يهديك
ابو يزن
اي واحد يقول الحقيقه تقول عنه طاقيه هو مايدعس الا عليكم حنا لانته ولا اسيادك يدعسون حنا احرار ما نخاف الا من الله وش...
د محمد ماجد بخش
مفهوم الرحمات!
د محمد ماجد بخش
مفهوم الحذر!
د محمد ماجد بخش
مفهوم تعاقدي!

أخر الأخبار

تعليق محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبواليسر
تعليق محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبواليسر
منذ 4 دقائق 98
شروط إمكانية حجز موعد لتابع أو مكفول لإجراء فحص كورونا
شروط إمكانية حجز موعد لتابع أو مكفول لإجراء فحص كورونا
منذ 13 دقيقة 1288
بالفيديو.. أكاديمي هندي: أحسن حياة في الدنيا الحياة في المدينة المنورة
بالفيديو.. أكاديمي هندي: أحسن حياة في الدنيا الحياة في المدينة المنورة
منذ 28 دقيقة 1534
وليد عبدالله يدخل قائمة الحراس صانعي الأهداف
وليد عبدالله يدخل قائمة الحراس صانعي الأهداف
منذ 32 دقيقة 1572
مقتل 3 أطفال بنيران حوثية في " إب "
مقتل 3 أطفال بنيران حوثية في " إب "
منذ 50 دقيقة 1508
بالفيديو.. طرح هوندا ‎ HR-V‏الجديدة بهيكل انسيابي جذاب
بالفيديو.. طرح هوندا ‎ HR-V‏الجديدة بهيكل انسيابي جذاب
منذ 57 دقيقة 1341
بالفيديو.. «الماجد» يوضح هل يتم إخراج زكاة على مبلغ أقرضته لآخرين
بالفيديو.. «الماجد» يوضح هل يتم إخراج زكاة على مبلغ أقرضته لآخرين
منذ ساعة 1878
«الصحة»‏: 8 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها في كافة المناطق
«الصحة»‏: 8 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها في كافة المناطق
منذ ساعة 1852
بالصور.. انطلاق تويوتا كراون ميني فان رسميًا
بالصور.. انطلاق تويوتا كراون ميني فان رسميًا
منذ ساعتين 1979
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة
منذ ساعتين 1890