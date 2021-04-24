السومة يتفوق على حمد الله وغوميز في دوري الأبطال

ماجد محمد (صدى):
سجل المغربي لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، هدفا وصنع آخر لعبد الفتاح عسيري خلال مباراة فريقه أمام فولاد الإيراني، ليرفع رصيد مساهماته مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.
وتفوق لاعب الأهلي عمر السومة على مهاجم النصر حمد الله ولاعب الهلال بافيتيمبي غوميز من حيث المساهمة التهديفية في دوري أبطال آسيا.
وكان السومة ساهم بتسجيل 25 هدفاً في 30 لقاء أساسيا مع الأهلي في دوري أبطال آسيا، حيث سجل 23 هدفاً وصنع تمريرتين حاسمتين لزملائه.
ومنذ عام 2018 فقد سجل غوميز 14 هدفاً خلال 21 لقاء أساسيا مع فريقه في بطولة دوري أبطال آسيا.
وساهم حمد الله في تسجيل 17 هدفاً خلال 16 مشاركة له بقميص النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حيث سجل 13 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.