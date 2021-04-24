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السومة يتفوق على حمد الله وغوميز في دوري الأبطال

منذ 19 دقيقة
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السومة يتفوق على حمد الله وغوميز في دوري الأبطال

ماجد محمد (صدى):
سجل المغربي لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، هدفا وصنع آخر لعبد الفتاح عسيري خلال مباراة فريقه أمام فولاد الإيراني، ليرفع رصيد مساهماته مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتفوق لاعب الأهلي عمر السومة على مهاجم النصر حمد الله ولاعب الهلال بافيتيمبي غوميز من حيث المساهمة التهديفية في دوري أبطال آسيا.

وكان السومة ساهم بتسجيل 25 هدفاً في 30 لقاء أساسيا مع الأهلي في دوري أبطال آسيا، حيث سجل 23 هدفاً وصنع تمريرتين حاسمتين لزملائه.

ومنذ عام 2018 فقد سجل غوميز 14 هدفاً خلال 21 لقاء أساسيا مع فريقه في بطولة دوري أبطال آسيا.

وساهم حمد الله في تسجيل 17 هدفاً خلال 16 مشاركة له بقميص النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حيث سجل 13 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

دوري أبطال آسيا
عمر السومة
عبد الرزاق حمد الله
عبد الفتاح عسيري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8843
منذ 13 دقيقة
مفهوم السومة

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمه دا اجلة
احمد
خليهم يعدلون رسوم الدخول ثم نفكر نروح له
د محمد ماجد بخش
مفهوم السومة
د محمد ماجد بخش
مفهوم هكسوسي!
برق لاح
الشرهه مو عليها علي الناس الي اتابعها وتطلع فلوس علي حسابهم

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