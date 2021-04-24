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بريجوفيتش يرغب في فسخ تعاقده مع الاتحاد

منذ 40 دقيقة
1584
بريجوفيتش يرغب في فسخ تعاقده مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن المحترف الصربي في صفوف الاتحاد، ألكسندر بريجوفيتش، قد أخطر إدارة ناديه بنيته فسخ التعاقد واستلام مستحقاته المالية المتأخرة والانتقال لنادٍ في بلاده.

وأوضحت التقارير، أن هناك اتفاقًا شفهيًا تم بين بريجوفيتش وإدارة نادي النجم الأحمر في بلاده؛ لحسم الصفقة وعودته مرة أخرى إلى ناديه السابق.

وكانت إدارة الاتحاد، تنوي التخلص من اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الماضية ولكن فشلت في تسويقه بسبب راتبه الشهري المرتفع، لذلك ستبدأ الإدارة خلال الفترة المقبلة في تجهيز خطاب مخالصة له في ظل ارتباطه بعقد حتى 2023 ووجود مستحقات متأخرة له.

 

الاتحاد
فسخ التعاقد
بريجوفيتش

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
هذا عديم الأخلاق مادام انه داعس علي فريقه وش ترجي منه علي الاخرين لكن مادام وراه ظهر ومن يدافع عنه ماديا وغيرها لن تفيد...
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
هذه المراءه تعتبر عمله نادره جدا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
رحمه الله وغفر له

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