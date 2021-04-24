بريجوفيتش يرغب في فسخ تعاقده مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن المحترف الصربي في صفوف الاتحاد، ألكسندر بريجوفيتش، قد أخطر إدارة ناديه بنيته فسخ التعاقد واستلام مستحقاته المالية المتأخرة والانتقال لنادٍ في بلاده.
وأوضحت التقارير، أن هناك اتفاقًا شفهيًا تم بين بريجوفيتش وإدارة نادي النجم الأحمر في بلاده؛ لحسم الصفقة وعودته مرة أخرى إلى ناديه السابق.
وكانت إدارة الاتحاد، تنوي التخلص من اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الماضية ولكن فشلت في تسويقه بسبب راتبه الشهري المرتفع، لذلك ستبدأ الإدارة خلال الفترة المقبلة في تجهيز خطاب مخالصة له في ظل ارتباطه بعقد حتى 2023 ووجود مستحقات متأخرة له.